Nevşehirli Kadınlar Hem Meslek Öğrenecek Hem Para Kazanacak

Kurs sonunda el becerisi kazanarak ev ekonomilerine katkı sağlama şansı yakalayacak olan kadın kursiyerlere ayrıca günlük 30 TL cep harçlığı verilecek.

Nevşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Merkezi tarafından, Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü işbirliğinde Tığ Örücülüğü ve Örtü ve Minder Dikimi Kursları düzenlenecek. 17 Haziran 2019 tarihinde başlayacak olan ve 3 ay süreyle devam edecek olan kurslara katılacak olan kadın kursiyerlere günlük 30 TL cep harçlığı verilecek.

Nevşehir'deki kadınlara el sanatları becerileri kazandırarak, kadınların ev ekonomilerine katkı sağlamalarının amaçlandığı kurslardan Tığ Örücülüğü Kursu,Kadın Çalışmaları Merkezi'nin 2000 Evlerde bulunan atölyesinde, Örtü ve Minder Dikimi Kursu ise Kapalı Pazar Yeri içerisindeki atölyede gerçekleştirilecek.

Kurslara katılmak isteyenler 13 Haziran 2019 tarihine kadar Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğüne başvurabilecek.

Kaynak: Bültenler