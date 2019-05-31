Nevşehirliler, Mehter Marşı ile sahura kalktı

Belediye Başkanı Rasim Arı, marşlar seslendiren mehteran takımı ile birlikte mahallelerde vatandaşları selamladı.

Nevşehir'de, belediye mehteran takımı, Osmanlı marşları eşliğinde sokak sokak gezerek halkı sahura kaldırdı. Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da eşlik ettiği mehteran takımını şaşkınlıkla karşılayan mahalle sakinlerinden bir kısmı evlerinin balkonlarından o anları cep telefonu kamerası ile görüntülerken, kimisi de Türk bayrağı sallayarak marşlara eşlik etti. Sümer Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi, Kocaçay ve 80. Yıl Bulvarı ile Vefa Küçük Caddesi sakinleri mehteran ekipleri ile fotoğraf da çektirdi.

Mehteran takımını daha yakından görebilmek için evlerinden inen çocuklara Belediye Başkanı Rasim Arı, çeşitli hediyeler dağıttı. Vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan ayını ve Kadir Gecelerini kutlayan Arı, karşılaştığı Mahalle Bekçilerine de hayırlı görevler diledi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, insanlara farklı bir ramazan ayı yaşatmak istediklerini belirterek rahmet, mağfiret ve kurtuluş ümidinin tazelendiği, ibadet ve nefis muhasebesi ile gönüllerin arındığı, 11 ayın Sultanı Ramazan'ın manevi atmosferini düzenledikleri çeşitli etkinliklerle kentin dört bir yanına taşıdıklarını söyledi.

Arı: "On bir ayın sultanı Ramazan Ayının manevi atmosferini yaşatmak, 'Nerede o eski Ramazanlar' diyenlerin nostalji özlemini gidermek amacıyla etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Ramazan Ayı geleneklerinin yaşatıldığı, birlik ve paylaşım duygularının yoğun olarak yaşandığı, sosyal yaşamı renklendiren etkinlikler yapıyoruz." dedi.

Arı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, son azaptan kurtuluş olan Ramazan ayının son günlerine yaklaşıyoruz. Dolayısıyla bu mübarek ayı bizde özel bir gece ile uğurlamak istedik. Aklımıza biran da böyle bir şey geldi. Rabbim bazen aklımıza böyle güzel şeylerde düşürüyor. Hemşerilerimiz ile birlikte böylesine güzel bir geceyi birlikte yaşamak istedik. Aslında Cuma gecesi planlamıştık. Fakat Cumartesi günü öğrencilerimizin sınavları olduğu için onları rahatsız etmemek adına bu geceye aldık. Sizlerin de gördüğü üzere bu gece hemşerilerimiz ile kucaklaşıp bu vesileyle ortaklığı, muhabbeti ve sevgiyi beraber paylaşıyoruz. Onların ilgisi ve bize gösterdiği teveccühü bir defa daha bu gece yaşadık. Rabbim inşallah bu birlikteliği, beraberliği uzun yıllar boyunca sürdürmemize fırsat verir. Bu birlikteliği Ramazan ayında yaşadığımız gibi inşallah Ramazan Bayramında da yaşamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle hem şehrimizin, hem ülkemizin hem de bütün İslam aleminin Ramazan ayını ve bayramını tebrik ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimize zarar vermesin."

Kaynak: Bültenler