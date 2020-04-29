Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Nevşehirliler sahura mehter marşlarıyla uyandı

Nevşehir'de vatandaşlar, sahura Belediye Mehter Takımı'nın marşlarıyla uyandı.

29.04.2020 03:21 | Son Güncelleme: 29.04.2020 03:23
Nevşehir'de vatandaşlar, sahura Belediye Mehter Takımı'nın marşlarıyla uyandı.
Nevşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde mahallelerde konser ve çeşitli etkinlikler düzenlenmesi için hazırlanan üstü açık otobüs, ramazan ayı dolayısıyla mehter takımına tahsis edildi.
Otobüse sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yerleşen mehteran, Cevher Dudayev Mahallesi'nde dolaşarak çeşitli marşları seslendirdi.
Sahurda sokak aralarında gezen mehter takımını gören vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden marşları dinledi.
Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Rasim Arı da otobüsün önünde yürüyerek vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.
Başkan Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavüs ile mücadele sürecinde evlerin zorunlu olmadıkça çıkmayan vatandaşlara moral vermek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.
Mehter takımının sahur vaktinde zaman zaman benzer etkinlikler düzenleyeceğini kaydeden Arı, şunları söyledi:
"Koronavirüs ile mücadele sürecinde halkımızın moral ve motivasyonunu üst düzeyde tutmamız gerekir. Bu süreçte, şehrimiz ve ülkemizde gündem oluşturan etkinlikler yaptık. Amacımız, halkımızın moralini yükseltmekti. Geçen yıl muhteşem bir ramazan ayı geçirmiştik, bu yıl bunlardan mahzun kaldık. Klasik hale gelmiş farklı etkinlikler yaptığımız üstü açık otobüs vardı. Bugün de halkımızı sahura mehter marşlarıyla uyandırmak istedik. Mehter takımımızla birlikte halkımızla kucaklaşıyoruz."
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ramazan davulcuları için de çeşitli önlemler alındığını ifade eden Arı, davulcuların belediye tarafından tahsis edilen araçlarla görevli oldukları mahallelerde dolaştırılarak bu geleneğin yaşatıldığını da sözlerine ekledi. Nevşehirliler sahura mehter marşlarıyla uyandı

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Nevşehir, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti Haberler
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un’un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir Haberler
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir
Adana’da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi Haberler
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi
Arabistan’dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil Haberler
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı Haberler
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı
Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Bill Gates temkinli konuştu Haberler
Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Bill Gates temkinli konuştu
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz Haberler
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
Haberler››Güncel››Nevşehirliler sahura mehter marşlarıyla uyandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

04:30: Uluslararası Kızılhaç Komitesi: "17 milyonu aşkın Yemenli temiz suya erişemiyor" - Haber 04:28: MSB: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a yazdığı mektup iletilmek üzere Büyükelçi Serdar... - Haber 04:26: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye "tıbbi yardım" teşekkürü Açıklaması - Haber 04:04: Trump'tan et işleme tesislerine Kovid-19 salgınına rağmen "açık kalın" talimatı - Haber 03:54: Suudi Arabistan: "Riyad Anlaşması'na muhalif tüm adımların sonlandırılması gerekiyor" - Haber 00:46: Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da son 3 yıla göre ölüm oranı yüzde 30-35 daha fazla - Haber 00:08: 42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı - Haber 22:04: Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir - Haber 21:50: Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi - Haber 00:23: Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil - Haber