01 Mart 2019, 23:27
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Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz Sosyal Medya Üzerinden Polemiğe Girdi!

Ünlü sunucu Nevşin Mengü, gazeteci İsmail Saymaz'ın Karatay diyeti ile ilgili yazdığı sosyal medya mesajına cevap verince iki gazeteci polemiğe girdi.

Gazeteci İsmail Saymaz ile Nevşin Mengü, sosyal medya hesaplarından hamsi üzerine polemiğe girdi.

"NE YANİ HAMSİDE Mİ YEMİYORSUN?"

Nevşin Mengü, İsmail Saymaz'ın Karatay diyetiyle ilgili yazdıklarına sosyal medya hesabında yanıt vererek "Veganlık sultanlık canlar. Maceraya gerek yok" dedi. İsmail saymaz ise Neşin Mengü'ye "Ne yani, hamsi de mi yemiyorsun?" diye sordu. Bu yorumun ardından ikili arasında hamsi polemiği başladı.

İşte Twitter'daki o hamsi polemiği:

DAHA ÖNCE DE ATIŞMIŞLARDI

Venezuela'daki darbe girişimi, iki yakın dost olan Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz'ı karşı karşıya getirdi. Mengü ile Saymaz sosyal medya üzerinden atıştı.

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Karatay, Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Magazin, Güncel


YORUMLAR (13)
SİİTARA: yattutt sensı yalancı senın ısmın de çok manası var haddını aşma
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YILMAZ: nerde antin kuntin adam var hepsi chpde mevcut ne yiyip içiyorlarda böyle oluyor bunlar anlamadım
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YOBAZ SAVAR: ikiside yaramaz ölselerde bolbol hevla yesek.
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  • NZYHRTTTT : valla ne halin varsa gör. bence sen kavun ye. kafan kavun gibi o bakımdan. neyse ben maça gidiyorum baklavasına yokum. bekliyorum.. sahil halı saha..
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ADİL DEĞİL: Kadın çok bıçkın bir tip, sanki mahalle delikanlısı
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