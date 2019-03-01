Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz Sosyal Medya Üzerinden Polemiğe Girdi!

Gazeteci İsmail Saymaz ile Nevşin Mengü, sosyal medya hesaplarından hamsi üzerine polemiğe girdi.

"NE YANİ HAMSİDE Mİ YEMİYORSUN?"

Nevşin Mengü, İsmail Saymaz'ın Karatay diyetiyle ilgili yazdıklarına sosyal medya hesabında yanıt vererek "Veganlık sultanlık canlar. Maceraya gerek yok" dedi. İsmail saymaz ise Neşin Mengü'ye "Ne yani, hamsi de mi yemiyorsun?" diye sordu. Bu yorumun ardından ikili arasında hamsi polemiği başladı.

İşte Twitter'daki o hamsi polemiği:



DAHA ÖNCE DE ATIŞMIŞLARDI

Venezuela'daki darbe girişimi, iki yakın dost olan Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz'ı karşı karşıya getirdi. Mengü ile Saymaz sosyal medya üzerinden atıştı.