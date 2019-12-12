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NEVÜ'de "Nevşehir Girişimcilik Zirvesi" düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de düzenlenen "Nevşehir Girişimcilik Zirvesinde", sektör temsilcileri ile üniversite öğrencileri buluşturuldu.

12.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:09NEVÜ'de
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de düzenlenen "Nevşehir Girişimcilik Zirvesinde", sektör temsilcileri ile üniversite öğrencileri buluşturuldu.

Ahiler Kalkınma Ajansı, Kapadokya Teknopark, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Nevşehir Sanayici ve İş İnsanları Derneği işbirliğinde NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Konferans Salonunda "Nevşehir Girişimcilik Zirvesi" konulu panel düzenlendi. Değişik sektör temsilcilerinin ve davetlilerin katıldığı panele üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

İki oturumdan oluşan panelin ilk oturumu yöneticiliğini İsmail Haznedar'ın yaptığı ve Mehmet Halis Aydoğan, Osman Vergiveren ile Gülper Gündüz Yassı'nın konuşmacı olarak katılımlarıyla gerçekleştirildi. Konuşmacılar, kendi öğrencilik süreçlerini, girişimcilik örneklerini, karşılaştıkları zorlukları ve başarılarını öğrencilerle paylaştı.

İş fikri geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen panelin ikinci oturumunda ise, iş fikrine sahip öğrenciler ile iş insanları aynı masa etrafında bir araya geldi. Böylelikle girişimci olmak isteyen öğrencilere kendi deneyimlerden hareketle bir yol haritası oluşturmaya çalışan iş adamları yeni iş fikirlerinin iş modeline dönüşmesi sürecinde gerekli danışmanlık, teşvik ve hibe sistemleri hakkında öğrencileri bilgilendirdiler. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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