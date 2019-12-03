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NEVÜ Kapadokya Teknopark'tan "Çanak Çömlek Çamuru Üretim Tesisi" müjdesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kapadokya Teknopark Koordinasyonunda yürütülen "Avanos İlçesi Çanak Çömlek Çamuru Üretim Tesisi Yatırım Fizibilitesi" projesi Ahiler Kalkınma Ajansından tarafından desteklenmeye hak kazandı.

03.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:57NEVÜ Kapadokya Teknopark'tan
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Teknopark Koordinasyonunda yürütülen " İlçesi Çanak Çömlek Çamuru Üretim Tesisi Yatırım Fizibilitesi" projesi Ahiler Kalkınma Ajansından tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından 03.07.2019 tarihinde ilan edilen '2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı' kapsamında başvurusu yapılan projelerin değerlendirme süreci tamamlanarak 27.11.2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında da destek almaya hak kazanan projeler onaylandı.

Bu kapsamda koordinasyon ve danışmanlığını Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kapadokya Teknopark ve Avanos Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından başvurusu yapılan ve Avanos Belediyesi'nin de iştirakçi olarak yer aldığı 'Avanos İlçesi Çanak Çömlek Çamuru Üretim Tesisi Yatırım Fizibilitesi' projesi desteklenmeye hak kazandı.

Bu proje ile birlikte, Avanos'un kalkınmasında önemli bir paya sahip olan çanak-çömlek sektörünün var olan problemlerine çözüm bulmak, bölgeye has özelliklerini koruyabilmek, sürdürülebilirliğini sağlamak ve yurt içi pazarında Avanos menşeili ürünlerin rekabet edebilirliğini arttırmak için kurulması planlanan 'Çamur üretim tesisi' için fizibilite çalışmasına başlandı.

Süresi 6 ay olarak planlanan projenin; yerel kalkınma açısından örnek bir model oluşturabileceği ve aynı zamanda Anadolu'da geleneksel el sanatları ile uğraşan atölyelere, fabrikalara, yerli ve yabancı yatırımcılara standartları belirlenmiş hammadde üretimi kolaylaştıracağı planlanmakta. - NEVŞEHİR

Kapadokya, Avanos, Güncel

Kaynak: İHA

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