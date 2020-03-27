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NEVÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Semih Aktekin görevine başladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğüne vekaleten atanan Prof. Dr. Semih Aktekin, görevine başladı.

27.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:14
NEVÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Semih Aktekin görevine başladı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğüne vekaleten atanan Prof. Dr. Semih Aktekin, görevine başladı.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından dün rektörlük görevinden alındığı bildirilen Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın yerine vekaleten atanan Prof. Dr. Semih Aktekin, Bağlı'dan görevi devraldı.

Rektörlük binasındaki devir teslim töreninde bir konuşma yapan Aktekin, Türkiye'nin belirlediği hedefler doğrultusunda görevi süresince başta bilim hayatı olmak üzere yaptığı katkılarından dolayı Bağlı'ya teşekkür etti.

Bağlı da Aktekin'e görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ahlat'ta 1974 yılında dünyaya gelen Aktekin, ilk, orta ve lise öğrenimini Tatvan'da tamamladı ve 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Nottingham Üniversitesi Eğitim Fakültesinde tarih eğitimi programında tezsiz yüksek lisans, Okul Geliştirme ve Sürekli Mesleki Gelişim programında yüksek lisans, Öğretmen Yetiştirme programında doktora yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığında 2013 yılında danışman olarak görevlendirilen Aktekin, 2014-2016 yıllarında Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü, 2016-2018'de Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Aktekin, 2019 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesine öğretim üyesi ve rektör danışmanı olarak atandı.

Evli ve 2 çocuk babası Prof. Dr. Aktekin, farklı tarihlerde YÖK Bologna Uzmanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Üyeliği, ÖSYM Yönetim Kurulu Üyeliği, TÜBİTAK SOBAG ÇPDK Üyeliği, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları DDK Üyeliği, UNESCO Uluslararası Öğretmen Eylem Gücü Yürütme Kurulu Üyeliği, Avrupa Tarih Eğitimcileri Birliği (EuroClio) Yönetim Kurulu Üyeliği ve OECD tarafından yürütülen TALIS Projesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Semih Aktekin, Rektör, Güncel

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