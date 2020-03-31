Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Aytekin, Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğüne vekaleten atanan Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

31.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:57
NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Aytekin, Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğüne vekaleten atanan Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Rasim Arı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevine vekaleten atanan Prof. Dr. Semih Aktekin'e yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Arı, yerel yönetimler olarak üniversitelerle işbirliğine önem verdiklerini belirterek, Nevşehir'in kalkınması adına el ele vererek hep birlikte gayret göstermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Arı'ya teşekkür eden Prof. Dr Aktekin ise, Nevşehir'in kalkınması adına Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Nevşehir Belediyesi arasında yapılabilecek her türlü işbirliğinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Semih Aktekin, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Aytekin, Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Akşener, salgın nedeniyle CHP’li belediyelere yaptığı yardımı canlı yayında söyledi Haberler
Akşener, salgın nedeniyle CHP'li belediyelere yaptığı yardımı canlı yayında söyledi
Mehmetçik, harekat bölgesine sızmak isteyen teröristlere geçit vermedi Haberler
Mehmetçik, harekat bölgesine sızmak isteyen teröristlere geçit vermedi
Hindistan’da acı tablo! Virüse ve yasağa rağmen köylerine dönüyorlar Haberler
Hindistan'da acı tablo! Virüse ve yasağa rağmen köylerine dönüyorlar
Rusya’dan gelen sayı ’Gençler virüse yakalanmıyor’ tezini çürütecek cinsten Haberler
Rusya'dan gelen sayı "Gençler virüse yakalanmıyor" tezini çürütecek cinsten
Bakanlık müjdeli haberi verdi! Kamuya 6 bin 219 ilave atama yapılacak Haberler
Bakanlık müjdeli haberi verdi! Kamuya 6 bin 219 ilave atama yapılacak
Trabzon’da belediye başkanının şoföründe koronavirüs tespit edildi Haberler
Trabzon'da belediye başkanının şoföründe koronavirüs tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü’nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir
Fotoğraf dün Türkiye’de çekildi! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele zor Haberler
Fotoğraf dün Türkiye'de çekildi! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele zor

Son Dakika Güncel Haberleri

11:18: İzmir'de Yunan adalarına geçmeye çalışan 50 göçmen yakalandı - Haber 11:18: Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den vatandaşlara çağrı: "Siz evde, biz görevde" - Haber 11:18: Adana'da polis, otoyolda koronavirüs denetimi yaptı - Haber 11:18: Bitlis Belediyesi sıcak yemek servisiyle yaşlıların gönüllerine dokunuyor - Haber 11:18: Sosyal medyadan terör propagandasına 10 ay hapis cezası - Haber 10:26: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 10:13: Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi - Haber 09:37: 'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti - Haber 09:35: Gündemi sarsacak koronavirüs iddiası: Çin'de her gün 500 aileye ölenlerin külleri yollanıyor - Haber 09:30: Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti - Haber