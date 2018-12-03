Nevzat Dindar: Eren Gidiyor, Seleznyov Hayırlı Olsun...

Spor Toto Süper Lig'de yılın son derbisini geride bıraktık. Beşiktaş Vodafone Park'ta konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0'lık skorla yenerek şampiyonluk yarışında "Ben de varım" dedi. Milliyet muhabirleri Serdar Sarıdağ ve Nevzat Dindar, Skorer TV'de iki cepheden derbiyi analiz ediyor...Serdar Sarıdağ'ın yorumları: "Derbide gol de erken geldi. Fark açılır diye bekliyordum. Sarpsborg'u da 5 gol dedik, tutturduk. G.Saray'ın hakkını vermek lazım. G.Saray saha içi yerleşimi, gösterdiği dirençle beraberliği veya galibiyeti kaçırdı diyebiliriz. Direkten dönen topu var. Böyle bir dönemde kazanılan 3 puan çok önemli. Ankaragücü, Sarpsborg ve derbi kazanmak tesislerdeki olumsuz havayı dağıttı. Artık top yönetimde. Yönetim tarzı belirleyici olacaktır.G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim stattan erken çıktı. Vodafone Park otoparkında taraftarla içli dışlı olabiliyorsunuz. Bunu istememiş olabilir."Kulüpler için en büyük sorun sosyal medya"İyi oyun beklemiyordum. Beşiktaş tribün atmosferi enteresandı. Benim gördüğüm en kötü tribün profilinden biriydi. Eğer geçen sezon F.Bahçe maçında o travmayı yaşamasaydı, TT Stadı'nda G.Saray'a yenilmeyebilirdi. Şimdi Galatasaray aynısını yapıyor. Barış isteyen Albayrak linç yedi. En büyük sorun sosyal medya. Bakın kapatın sosyal medyayı görün kulüp nasıl yönetiliyor. Fenerbahçemiz diyen bir insan ne hale getirilirdi. Ağzı bozuk, leş konuşan kişilere göre hareket ediliyorsa yanlış yapılıyor."Beşiktaş, Babel'e bir şans verebilir"Beşiktaş yönetimi, özür dileyen herkese kapısını açar. Babel'e de bir şans verilebilir. Babel, Pepe ve Roco'nun katılımıyla daha mı iyi olacak daha mı kötü olacak bilmiyoruz. Ankaragücü maçında iyi oynadı. Beşiktaş çok kötü bir virajdan geçti. İçeri kaynıyordu. Şimdi bu atmosfer dağıldı. Yönetim ne yapacağını biliyor. Formülü biliyor. İnatlaşmalar, kırgınlıklar bir tarafa bırakılmalı. Bu camialarda hırs ve kırgınlık olmaz. Sakatlığı iyileşen futbolcular o fotoğrafın içine girmek ister. Karius'un tek dezavantajı dalması."Albayrak barış istedi diye lince uğradı"Nevzat Dindar'ı yorumları: "VAR kararları G.Saray açısından istediği gibi çıkmadı. VAR olmasa G.Saray kazanabilirdi. VAR'a gidilmesini isteyen G.Saray, bunun bedelini ödedi. Beni tatmin eden bir oyun vardı. Beşiktaş fiziksel açıdan düştüğünde G.Saray gol atabilirdi. G.Saray'ı motive etmeyenleri ben bunu fatura ederim. Galatasaray'ın derbiyi kaybetme nedeni kulübü saha dışına çıkaranlardır. G.Saraylı oyuncuya bahane imkanı veriyorsun. Çünkü hakemler, çünkü VAR gibi şeylerle yenilgilere bahane bulunuyor. "Barış istiyorum" diye Abdürrahim Albayrak kendi camiası tarafından lince uğradı. Daha sonra "Barış istiyorum" demedim ifadesini kullandı. Görüntüler ortada."F.Bahçe maçında yaşananların faturası ağır oldu"F.Bahçe maçında yaşananların faturası ağır oldu. Derbide yaşananları orada bırakmak gerekiyordu. G.Saray'ı Fenerbahçeleştiriyorlar. Yanlış anlaşılmasın, F.Bahçe güzide kulüp. Yalnızlaşma anlamında kullanıyorum. Fatih Terim ya trafiğe kalmamak için stattan erken çıktı, ya da takımdan ümidini kesti."Futbolculara konuşma imkanı verilebilirdi"Ümit Davala'nın maçtan sonra konuşması gazetede kutu bile olmaz. Ama futbolculara konuşma imkanı verilebilirdi. Yardımcı hocanın çıkmamasını anlayabilirim. Bunun gazetecilik açısından bir değeri yoktur. Selçuk ya da Fernando konuşabilirdi. Medyaya saygı açısından bu olabilirdi."Başkan Cengiz'in danışmanı, Albayrak'ı Twitter'dan istifaya çağırdı"İlker Canalp denilen kişi "Albayrak, G.Saray basın sözcülüğünü bırakmalıdır" şeklinde tweet atıyor. Başkan Mustafa Cengiz'in danışmanı, İkinci Başkan Albayrak'ı istifaya çağırıyor. Bu kişi Mustafa Cengiz'e en yakın isimlerden birisi. Böyle bir tweet atıyorsa orada sorun vardır. Derbiden sonra G.Saray'da siyaset hareketlendi. Marttan sonra Mustafa Cengiz'in devam etme ihtimali kalmadı. Bu başarısızlığı Albayrak'a yıkmak büyük bir haksızlık olur. 5 şampiyonluk kazandı. Biri 3 aylık başkan, diğeri değerli bir yönetici. Siz değerlerinizi yok ediyorsunuz. Bu paylaşımı yapan kişiler hakkında bir açıklama bekliyoruz."Eren'i G.Saray'da devam etme ihtimali kalmadı"Futbolcunun ve taraftarların hakemden çoğu pozisyonda VAR'a gitmesini istemesinden sıkıldım. Sözlü olarak futbolcular hakemi baskı altına alıyor. Eren Derdiyok'un yaptığı hareket kabul edilemez. Eren için dünkü maç son şanstı. Eren'in devam etme ihtimali kalmadı. Kulübede bile varlığı kabul edilemeyecek noktaya geldi. Devre arasında dahi gönderilmesi gündemde. Derbide Vida çok ekstra performans sergiledi. Ozan Kabak da iyiydi."Seleznyov, G.Saray'a hayırlı olsun diyebiliriz"Devre arasında kısa vadede sana kimse iyi oyuncunu vermez. Problemli oyuncuyu alırsın. Kimi alırsın Seleznyov'u alırsın. Takımında kadro dışı kaldı. G.Saray'a hayırlı olsun diyebiliriz. Maicon devre arasında Suudi Arabistan'a gidecek. Feghouli gitmek istemez. Belhanda'nın satılması doğru olmaz. Oynamadığında takımın durumunu görüyoruz. Mariano'yu yaz dönemi için G.Saray'ın satacağını düşünüyorum."