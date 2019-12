New Jersey'de 6 kişinin öldüğü çatışma "iç terör" kapsamına alındı

NEW ABD'nin New Jersey eyaletindeki Jersey City'de önceki gün çıkan ve 6 kişinin öldüğü çatışmanın "iç terörizm" kapsamında incelendiği belirtildi.

New Jersey Başsavcısı Gurbir Grewal, yapılan ön incelemelerde, 47 ve 50 yaşındaki iki saldırganın Yahudilere ait koşer dükkanını hedef seçtiğinin anlaşıldığını duyurdu.

Grewal, "Şüphelilerin Yahudilere ve kolluk kuvvetlerine karşı nefret besleyen görüşleri olduğuna inanıyoruz." dedi.

Başsavcı, çatışmanın bir polisin öldürüldüğü bir mezarlığın yanında başlamasından dolayı ilk önce saldırıya yönelik anti-semitik bağ kurmaktan kaçındığını ancak saldırganların daha sonra doğrudan 1,5 km uzaklıktaki koşer dükkanına giderek birkaç dakika içinde içeride 3 kişiyi öldürdüklerine işaret etti.

Olay yerine akın eden güvenlik güçleri ile 3 saat çatışan ve ölü olarak ele geçirilen saldırganlara ait dükkanda ikisi AR-15 ve 12 ayar av tüfeği olmak üzere 4 silah bulunduğu kaydedildi.

- "Siyah İbrani Yahudi" grubuna ilgi duydukları iddiası

Grewal, iki saldırganın sosyal medya hesaplarındaki incelemeleri sonucu, "Siyah İbrani Yahudi" (Black Hebrew Israelite) adlı dini bir gruba ilgi duyduğunun anlaşıldığını aktardı.

New York'ta bulunan gruba ait "İsa'da Tanrı'nın Yahudi Kilisesi" yetkilileri ise avukatları Gerald Lefcourt yoluyla yaptıkları açıklamada, şüphelileri tanımadıklarını ve hiçbir ilişkilerinin bulunmadığını vurguladı.

Güney Yoksulluk Hukuk Merkezi (SPLC) ve İftiralarla Mücadele Ligi (ADL) tarafından "nefret grubu" olarak nitelenen "Siyah İbrani Yahudi" mensuplarının İncil'de bahsedilen Yahudilerin neslinden geldiğine inandıkları ve günümüzdeki mevcut Yahudilere yönelik anti-semitik söylemlerde bulundukları iddia ediliyor.

- Jersey City'deki çatışma

New Jersey eyaletindeki Jersey City'de salı günü öğlen saatlerinde başlayan silahlı çatışmada 2 saldırgan da dahil 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Çatışmanın önce bir cinayet soruşturması üzerine başladığı sanılırken, daha sonra ise narkotik timlerin dahil olduğu uyuşturucu alım satımı sırasında çıkmış olabileceği şeklinde iddialar gündeme getirilmişti.

İş yeri ve okulların bulunduğu yerleşim yerinde 3 saat süren çatışma boyunca, civarda bulunan 12 okula güvenlik gerekçesiyle giriş çıkışlar kapatılmış, polis sosyal medyadan sık sık vatandaşları bulundukları yerden çıkmamaları, pencere kenarlarına yaklaşmamaları ve çatışma bölgesinden uzak durulması konusunda uyarılarda bulunmuştu.

