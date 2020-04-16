Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

ABD'nin New Jersey eyaletindeki yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'nin New Jersey eyaletindeki en büyük yaşlı bakımevinde 4 kişilik morgda 17 ceset bulundu. Ölümlerin koronavirüsle bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.

16.04.2020 23:20 | Son Güncelleme: 16.04.2020 23:49
ABD'nin New Jersey eyaletindeki yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu

ABD'nin New Jersey (NJ) eyaletindeki en büyük yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu. Ölümlerin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Andover Polis Şefi Eric Danielson, basın toplantısında, telefonla aldıkları ihbar üzerine Andover Subacute isimli bakımevinde yaptıkları aramada 4 kişilik morgda 17 ceset bulduklarını söyledi.

"BAZI KONULARIN AÇIĞA KAVUŞMASI LAZIM"

Danielson, bir gazetecinin sorusu üzerine, "Bu sadece bizim alanımız değil, lisanslı bir bakımevi olduğu için, NJ Sağlık Departmanı gereken soruşturmayı yürütecektir. Hastalara nasıl bakıldığı, hastaneye götürülüp götürülmediği gibi konuların açığa kavuşması lazım" dedi.

ABD'de yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu

Olayla ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyduklarını belirten Danielson, "Bugünden iki hafta geriye doğru ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

BAKIM EVLERİNDEKİ ÖLÜMLER KORONAVİRÜS BAĞLANTILI MI?

Danielson, bakımevindeki ölümlerin Kovid-19'la bağlantılı olup olmadığının henüz bilinmediğini ifade ederek, net bilgiye sahip olmak için daha derin bir araştırma gerektiğini vurguladı.

Bu arada, AA ekibi, bazı bakımevi sakinlerinin ambulansla hastaneye taşınması ve canlı yayın araçları ve birçok basın mensubunun olay yerine ulaşmasını görüntüledi. Bakımevindeki 13 cesedin 13 Nisan'da Newton Tıp Merkezi'ne götürüldüğü, 4 cesedin de bugün yerel bir cenaze işletmesi tarafından alınacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Güncel

İlgili Haberler

Son Dakika: ABD’de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybettiSon Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı Haberler
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı
Kalın, ’Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Bilim insanları araştırdı! Korona sadece akciğere değil, 4 organa daha zarar veriyor Haberler
Bilim insanları araştırdı! Korona sadece akciğere değil, 4 organa daha zarar veriyor
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki’nin küvet pozuna beğeni yağdı Haberler
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki'nin küvet pozuna beğeni yağdı
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Koronadan 12 kişinin öldüğü ülkede, 18 kişi önlemleri ihlal ettikleri için katledildi Haberler
Koronadan 12 kişinin öldüğü ülkede, 18 kişi önlemleri ihlal ettikleri için katledildi
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Diagne: En büyük hayalim Mekke’ye gitmek Haberler
Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek
Haberler ›› Güncel ››ABD'nin New Jersey eyaletindeki yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:16: Karabük'te hareket eden hafif ticari aracı durdurmaya çalışan kişi yaralandı - Haber 00:16: Cumhurbaşkanı Erdoğan, menfur saldırıda öldürülen AK Parti Rize Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı... - Haber 00:14: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Haber 00:11: Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya giriş çıkışlar yasaklandı - Haber 00:08: ABD'de Kovid-19 salgınının Suriye, Libya ve Yemen üzerindeki etkisi anlatıldı - Haber 23:35: İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti - Haber 21:30: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber 08:51: Koronavirüs salgınından sonra yapılan ankete göre, Erdoğan'a destek son 2 ayda artış gösterdi - Haberler