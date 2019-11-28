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New Jersey'de camiden Amerikalılara Şükran Günü'nde baklava dağıtıldı

NEW ABD New Jersey eyaletindeki Bergen Diyanet Camisi'nden Şükran Günü dolayısıyla Amerikalılara baklava ikram edildi.

28.11.2019 23:48 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:48New Jersey'de camiden Amerikalılara Şükran Günü'nde baklava dağıtıldı
NEW ABD New Jersey eyaletindeki Diyanet Camisi'nden Şükran Günü dolayısıyla Amerikalılara baklava ikram edildi.
Bergen Diyanet Cami ve Kültür Merkezi İmamı Ahmet Babür, hafta sonu öğrencileriyle mahalledeki Amerikalılara baklava dağıttı.
Ailelerin de katıldığı baklava dağıtımında çocuklar, cami çevresindeki komşuların kapılarını tek tek çalarak baklava ikram etti, yoldan geçen bazı sürücüler de dahil Amerikalıların Şükran Günü'nü kutladı.
- "Amerikalıların bayramını baklavayla kutlamak istedik"
Babür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herhangi bir dini referansı olmayan Şükran Günü'nün Amerika genelinde kültürel olarak kutlandığını belirterek, "Biz de öğrencilerimizle Amerikalıların bayramını kendi kültürümüzün bir parçası olan baklavayla kutlamak istedik." dedi.
Babür, bu tür özel günlerin Amerikalı komşularıyla kaynaşmak için iyi bir fırsat olduğunu vurgulayarak, "Bizim korkulacak yabancılar değil, aksine bu toplumun bir parçası olduğumuzu hissetmeleri açısından bu tür faaliyetleri önemli buluyoruz." ifadesini kullandı.
Geçen sene de ilk kez aynı şekilde Şükran Günü'nde baklava dağıttıklarını anlatan Babür, karşılığında çok güzel dönüşler aldıklarını, komşularıyla diyaloglarının gelişerek bazı komşuların ramazanda camide iftarlara gelmeye başladıklarını kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Bergen, Güncel

Kaynak: AA

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