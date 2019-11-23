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New Jersey'de "Karadenizliler Gecesi" düzenlendi

NEW Amerika'da yaşayan Karadenizliler, Türkiye'den gelen ses sanatçısı Selçuk Balcı'nın New Jersey'deki konserinde bir araya geldi.

23.11.2019 09:30 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:30New Jersey'de
NEW Amerika'da yaşayan Karadenizliler, Türkiye'den gelen ses sanatçısı Selçuk Balcı'nın New Jersey'deki konserinde bir araya geldi.
Hudson Nehri kıyısındaki New Jersey Chart House'da düzenlenen "Karadenizliler Gecesi" programına, Türk diplomatik misyonlarından temsilciler de katıldı.
Geceyi organize eden Bülent Çakaroğlu, AA muhabirine, aktif bir müzisyen olarak 15 yıldır Amerika'da yaşadığını, bir Rizeli olarak Karadenizli hemşehrilerini bir araya getirmek için bu programı düzenlediklerini söyledi.
Karadenizliler Gecesi'nin bu yıl 5'incisini yaptıklarını dile getiren Çakaroğlu, "Bu program, Karadenizlileri bir araya getirip kaynaştırmayı amaçlayan kültürel bir etkinliktir." dedi.
- "ABD'deki Türklerin yüzde 60'ı Karadenizlidir"
Çakaroğlu, müzisyen olduğu için Amerika'da bir çok yere gittiğini anlatarak, "ABD'deki Türklerin yüzde 60'ı Karadenizli diye düşünüyorum, bunların çoğunluğunu da zaten Giresunlular oluşturuyor." ifadelerini kullandı.
Karadeniz bölgesi üzerine okunan bir şiirle başlayan gecede sahne alan ses sanatçısı Selçuk Balcı, Karadeniz yöresine özgü şarkılarını seslendirdi.
Balcı, geceye katılanlara keyifli anlar yaşatırken, zaman zaman şarkılarını hayranlarıyla söyleyip kemençesiyle de performans sergiledi.

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Kaynak: AA

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