Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››New Jersey sakinlerine koronavirüs nedeniyle 'Evinizde kalın' talimatı - Haberler

New Jersey sakinlerine koronavirüs nedeniyle "Evinizde kalın" talimatı

ABD'nin New Jersey eyaletindekilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yerel saatle 21.00'den itibaren "evlerinde kalmaları" talimatı verildi.

21.03.2020 22:26 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:26
New Jersey sakinlerine koronavirüs nedeniyle
ABD'nin New Jersey eyaletindekilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yerel saatle 21.00'den itibaren "evlerinde kalmaları" talimatı verildi.
New Jersey Valisi Phil Murphy, düzenlediği basın toplantısında, eyalet genelinde Kovid-19 kaynaklı vaka sayısının dünden bu yana 400 kişi artarak bin 327'ye, ölü sayısının da 16'ya ulaştığını belirtti.
9 milyon New Jersey sakininin sağlığı için çalıştıklarını vurgulayan Murphy, insanlar arasındaki etkileşimin azaltılması amacıyla yerel saatle 21.00 itibarıyla "Evinizde kalın" talimatının devreye gireceğini kaydetti.
Vali Murphy, ayrıca imzaladığı yeni kararnameyle, "zaruri olmayan" iş yerlerinin de kapatılması talimatı verdi. Buna göre, eczane, tıbbi malzeme satan dükkanlar, petrol istasyonları ve bankalar gibi yerler haricindeki iş yerleri kapalı olacak.
New Jersey, ABD'deki Türk nüfusunun da yoğunlukla yaşadığı eyaletler arasında başı çekiyor.
New York bölgesindeki havalimanlarına uçuş yasağı
Öte yandan, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), hava kontrollerine gönderdiği bir uyarıda, virüs dolayısıyla New York kenti çevresindeki havalimanlarında elaman sıkıntısı yaşandığını ve buralara gelecek uçuşların askıya alındığını bildirdi.
Bundan, New York'taki John F. Kennedy ve La Guardia, New Jersey'deki Newark ile Pensilvanya'daki Philadelphia Uluslararası havalimanlarına gelecek uçuşlar etkilendi.
FAA, söz konusu ertelemenin birkaç saat sürebileceğini belirtmesine rağmen, uyarıyı 30 dakikanın ardından kaldırdı.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'deki vaka sayısı 19 bin 624, ölü sayısı 260'a ulaştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Real Madrid’in eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Real Madrid'in eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı Haberler
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı
Salgın korkusu bunu da yaptırdı! Öksüren yolcuyu döverek indirdiler Haberler
Salgın korkusu bunu da yaptırdı! Öksüren yolcuyu döverek indirdiler
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 21’e vaka sayısı 947’ye yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 21'e vaka sayısı 947'ye yükseldi
Ofisindeki bir kişide korona çıkan Pençe harekete geçti Haberler
Ofisindeki bir kişide korona çıkan Pençe harekete geçti
HDP’li vekil: Bakan’la konuştum, KHK’lı doktorlar salgına karşı çalışacak Haberler
HDP'li vekil: Bakan'la konuştum, KHK'lı doktorlar salgına karşı çalışacak
Lokanta ve restoranların oturma alanları kapatılıyor Haberler
Lokanta ve restoranların oturma alanları kapatılıyor
İmamoğlu’nun danışmanı AK Partili belediyeye önce suç attı sonra özür diledi Haberler
İmamoğlu'nun danışmanı AK Partili belediyeye önce suç attı sonra özür diledi

Son Dakika Güncel Haberleri

GÜNDEM ÖZETİ / 22 Mart 2020 - Haber Miraç Kandilinde bu kez eller evlerden semaya açıldı - Haber AK Parti'li Çelik'ten, Kılıçdaroğlu'na başsağlığı mesajı - Haber KKTC Dışişleri Bakanlığından korona virüse karşı seyahat uyarısı - Haber Bolivya'da Kovid-19 nedeniyle genel seçim ertelendi - Haber Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı - Haber Son Dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi - Haber ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak - Haber İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi - Haber Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi - Haber
Loading