New Jersey sakinlerine koronavirüs nedeniyle ’Evinizde kalın’ talimatı

ABD'nin New Jersey eyaletindekilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yerel saatle 21.00'den itibaren "evlerinde kalmaları" talimatı verildi.New Jersey Valisi Phil Murphy, düzenlediği basın toplantısında, eyalet genelinde Kovid-19 kaynaklı vaka sayısının dünden bu yana 400 kişi artarak bin 327'ye, ölü sayısının da 16'ya ulaştığını belirtti.9 milyon New Jersey sakininin sağlığı için çalıştıklarını vurgulayan Murphy, insanlar arasındaki etkileşimin azaltılması amacıyla yerel saatle 21.00 itibarıyla "Evinizde kalın" talimatının devreye gireceğini kaydetti.Vali Murphy, ayrıca imzaladığı yeni kararnameyle, "zaruri olmayan" iş yerlerinin de kapatılması talimatı verdi. Buna göre, eczane, tıbbi malzeme satan dükkanlar, petrol istasyonları ve bankalar gibi yerler haricindeki iş yerleri kapalı olacak.New Jersey, ABD'deki Türk nüfusunun da yoğunlukla yaşadığı eyaletler arasında başı çekiyor.New York bölgesindeki havalimanlarına uçuş yasağıÖte yandan, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), hava kontrollerine gönderdiği bir uyarıda, virüs dolayısıyla New York kenti çevresindeki havalimanlarında elaman sıkıntısı yaşandığını ve buralara gelecek uçuşların askıya alındığını bildirdi.Bundan, New York'taki John F. Kennedy ve La Guardia, New Jersey'deki Newark ile Pensilvanya'daki Philadelphia Uluslararası havalimanlarına gelecek uçuşlar etkilendi.FAA, söz konusu ertelemenin birkaç saat sürebileceğini belirtmesine rağmen, uyarıyı 30 dakikanın ardından kaldırdı.Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'deki vaka sayısı 19 bin 624, ölü sayısı 260'a ulaştı.

