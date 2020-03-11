New Rochell semti Korona virüsü salgınında ABD'nin en yoğun virüs tespit edilen bölgesi oldu
Okuldan görüntü Çocukların oyuncaklarından görüntü NEW New York'taki New Rochell semti Korona virüsü salgınında ABD'nin en yoğun virüs tespit edilen bölgesi oldu.
11.03.2020 00:50 | Son Güncelleme: 11.03.2020 00:51
Okuldan görüntüÇocukların oyuncaklarından görüntü NEW New York'taki New Rochell semti Korona virüsü salgınında ABD'nin en yoğun virüs tespit edilen bölgesi oldu. New York Valiliği bölgede Korona virüs salgını ile mücadele için özel "Toplanma alanı" oluştururken bölgeye askeri birlik gönderildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :New Rochell semti Korona virüsü salgınında ABD'nin en yoğun virüs tespit edilen bölgesi oldu
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı
Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Güncel
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor
Güncel
Hastanenin 8'inci katından atlayan profesör öldü
Güncel
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Güncel
Mesut Bakkal şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık
Güncel
Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor