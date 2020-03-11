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New Rochell semti Korona virüsü salgınında ABD'nin en yoğun virüs tespit edilen bölgesi oldu

Okuldan görüntü Çocukların oyuncaklarından görüntü NEW New York'taki New Rochell semti Korona virüsü salgınında ABD'nin en yoğun virüs tespit edilen bölgesi oldu.

11.03.2020 00:50 | Son Güncelleme: 11.03.2020 00:51
Okuldan görüntü
Çocukların oyuncaklarından görüntü NEW   New York'taki New Rochell semti Korona virüsü salgınında ABD'nin en yoğun virüs tespit edilen bölgesi oldu. New York Valiliği bölgede Korona virüs salgını ile mücadele için özel "Toplanma alanı" oluştururken bölgeye askeri birlik gönderildi. New Rochell semti Korona virüsü salgınında ABD'nin en yoğun virüs tespit edilen bölgesi oldu

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

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