New Terminator Project Filmi

Tüm zamanların en önemli aksiyon ve bilim-kurgu film
lerinden biri olarak kabul edilen Terminator’ün devam halkası olan film
de ‘Terminator’ karakterini bir kez daha Arnold Schwarzenegger
canlandırıyor. Tim Miller’in yönetmen koltuğunda oturduğu film
de Schwarzenegger’a ‘Sarah Connor’ karakteri ile Linda Hamilton eşlik ediyor. Yönetmen:
Tim MillerSenaryo:
Tim Miller, David EllisonOyuncular:
Arnold Schwarzenegger, Mackenzie
Davis , Linda Hamilton, Steven Cree , Natalia Reyes, Diego Boneta
, Brett Azar, Fraser James, Gabriel Luna, Enrique Arce, Mario de la Rosa, Claudia Trujillo
, Tristán Ulloa, Rochelle Neil, Alicia Borrachero, Björn Freiberg, Peter Schueller, Hadrian
Howard, Lorna Brown, Ana Batuecas, Peter Ormond, Pedro
Rudolphi, Daniel Ibáñez, John Gettier, Mona Martínez, Dan StroimanFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
New Terminator ProjectYapımcı Firma:
Lightstorm EntertainmentYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
26.07.2019New Terminator Project Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Arnold Schwarzenegger,Miller
22 Kasım 2018 Perşembe 08:54