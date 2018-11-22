22 Kasım 2018, 08:54
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New Terminator Project Filmi

New Terminator Project Filmi

New Terminator Project filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. New Terminator Project filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Tüm zamanların en önemli aksiyon ve bilim-kurgu filmlerinden biri olarak kabul edilen Terminator’ün devam halkası olan filmde ‘Terminator’ karakterini bir kez daha Arnold Schwarzenegger canlandırıyor. Tim Miller’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Schwarzenegger’a ‘Sarah Connor’ karakteri ile Linda Hamilton eşlik ediyor.


Yönetmen: Tim Miller
Senaryo: Tim Miller, David Ellison
Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis , Linda Hamilton, Steven Cree , Natalia Reyes, Diego Boneta, Brett Azar, Fraser James, Gabriel Luna, Enrique Arce, Mario de la Rosa, Claudia Trujillo, Tristán Ulloa, Rochelle Neil, Alicia Borrachero, Björn Freiberg, Peter Schueller, Hadrian Howard, Lorna Brown, Ana Batuecas, Peter Ormond, Pedro Rudolphi, Daniel Ibáñez, John Gettier, Mona Martínez, Dan Stroiman
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: New Terminator Project
Yapımcı Firma: Lightstorm Entertainment
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 26.07.2019

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Arnold Schwarzenegger,Miller
22 Kasım 2018 Perşembe 08:54