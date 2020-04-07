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New York'a gönderilen hastane gemisinin mürettebatında koronavirüs tespit edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile New York'a gönderilen hastane gemisi USNS Comfort'taki bir mürettebatta koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

07.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:55
New York'a gönderilen hastane gemisinin mürettebatında koronavirüs tespit edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile New York'a gönderilen hastane gemisi USNS Comfort'taki bir mürettebatta koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Trump'ın, koronavirüs ile mücadele kapsamında New York'a gönderdiği Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı USNS Comfort hastane gemisindeki bir mürettebatta koronavirüs tespit edildi.ABD medyasının haberine göre, donanma, söz konusu durum geminin hasta almasını etkilemeyeceği ifade edildi. USNS'den yapılan açıklamaya göre,  "Gemi protokolleri takip ediyor; tüm mürettebat üyelerinin ve hastaların güvenliğini sağlamak için her türlü tedbiri alıyor" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, New York, Dünya
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