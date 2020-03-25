Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››New York'a seyahat edenlere '14 gün karantina' çağrısı - Haberler

New York'a seyahat edenlere "14 gün karantina" çağrısı

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan Dr. Deborah Birx, New York'taki virüs vakalarının yoğunluğuna dikkat çekerek, son günlerde kente seyahat eden herkesin kendini 14 gün karantinaya alması çağrısında bulundu.

25.03.2020 02:18 | Son Güncelleme: 25.03.2020 02:18
New York'a seyahat edenlere
Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan Dr. Deborah Birx, New York'taki virüs vakalarının yoğunluğuna dikkat çekerek, son günlerde kente seyahat eden herkesin kendini 14 gün karantinaya alması çağrısında bulundu.
Birx, ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
New York kentindeki vakaların şu an en büyük endişe kaynakları olduğunu kaydeden Birx, "ABD'deki vakaların yüzde 56'sı New York kenti ve çevresinde." dedi.
Beyaz Saray'ın yayımladığı rehberdeki adımların dikkatle izlenmesi gerektiğini vurgulayan Birx, "Vaka oranını dikkate alırsak, son günlerde New York'a seyahat etmiş herkes, burada virüs kapmış olabilir. Bu nedenle son günlerde bu şehre giden herkes, şu an her neredelerse virüsü başkalarına bulaştırmamak adına kendilerini 14 gün karantinaya almalıdır." ifadesini kullandı.
"Tünelin sonunda ışık var"
Öte yandan Başkan Trump, gün içinde Fox TV'de yaptığı, "Ekonomimizi Paskalya Bayramı'na (12 Nisan) kadar eski haline getirebilirsek sevineceğim." açıklamasını bir kez daha tekrar etti.
Paskalya'ya kadar virüsün yenileceği fikrine görev gücündeki doktorların katılıp katılmadığı sorusuna ise Trump, "Belki de ülkede bazı bölgelerdeki insanlar işine döner." yanıtını verdi.
ABD'de Kovid-19 vakalarının ve ölümlerinin her geçen gün daha da artmasına rağmen Trump, virüs konusunda ciddi yol kat ettiklerini savundu.
Trump, "Şu andaki amacımız virüse karşı alınan önlemleri gevşeterek, insanları işlerine geri döndürmek. Bu görünmez düşmana (Kovid-19) karşı verdiğimiz tarihi savaşta, sona geliyoruz. Tünelin sonunda ışık var." diye konuştu.
Dünya Sağlık Örgütünden, "virüsün yeni merkezi ABD olabilir" uyarısı
Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı son rakamlara göre ABD'de vaka sayısı 46 bin 481'e, ölü sayısı 593'e çıkmıştı.
New York ise ülkede vaka sayılarının en çok olduğu eyalet konumunda. New York'taki 23 bin 230 vakanın 13 bin 119'u New York şehri içinde bulunuyor.
ABD, vaka sayısı bakımından Çin ve İtalya'dan sonra 3. sırada yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü de ABD'nin, Kovid-19 salgınının yeni merkezi olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, New York, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Uçuşu iptal edilen yolculara yeni haklar verildi Haberler
Uçuşu iptal edilen yolculara yeni haklar verildi
Dünya genelinde koronavirüsten ölen Türklerin sayısı belli oldu Haberler
Dünya genelinde koronavirüsten ölen Türklerin sayısı belli oldu
Meclis’te kabul edildi! Adli konulara ilişkin süreler durduruldu Haberler
Meclis'te kabul edildi! Adli konulara ilişkin süreler durduruldu
İşçi ve işverene müjde! Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı Haberler
İşçi ve işverene müjde! Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Meteroloji’den 4 il için toz taşınımı uyarısı Haberler
Meteroloji'den 4 il için toz taşınımı uyarısı
Yaşlı adamın başına zorla kolonya döken kişi emniyette çark etti Haberler
Yaşlı adamın başına zorla kolonya döken kişi emniyette çark etti
Trump: Türkiye’ye ’Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın’ dedim, başta kabul etmediler Haberler
Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler
İsveçli iklim aktivisti kendini karantinaya aldı Haberler
İsveçli iklim aktivisti kendini karantinaya aldı

Son Dakika Güncel Haberleri

03:20: Balıkesir'de Kovid-19 önlemleri dolayısıyla yaşlı vatandaşın alışverişini bekçiler yaptı - Haber 03:19: - AB'den Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakereleri başlatma kararı - Haber 03:10: ABD Kovid-19 sebebiyle 9 bin vatandaşını ülkeye getirdi - Haber 03:07: Yurt dışından getirilen öğrenciler yurtlarda karantinaya alındı - Haber 03:04: Sudan'da Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanıyor - Haber 00:37: Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu - Haber 23:56: Meteoroloji, 4 il için toz taşınımı uyarısında bulundu - Haber 23:22: İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı - Haber 22:40: MHP'li Grup Başkanvekili Erkan Akçay, darp edilen yazarın fotoğrafını paylaştı - Haber 22:30: Yaşlı adamın başına kolonya döken kişi kendisini böyle savundu: Yanlış anlaşılma var - Haber 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 09:34: Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı - Haberler