New York Belediye Başkanı Blasio: "New York, ABD'nin korona virüs merkez üssü"

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, "New York, ABD'nin korona virüs merkez üssü" diyerek ABD Başkanı Donal'd Trump'a yönelik, "En büyük krizin ortasında federal hükümet nerede? Gereksiz yere çok sayıda insan ölecek" dedi.New York Belediye Başkanı Bill de Blasio yaptığı açıklamada, New York'ta korona virüs (Covid-19) vaka sayısının 4 bini geçtiğini ve hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükselmesi ile New York'un ABD'de korona virüs salgınının merkez üssü haline geldiğini ifade etti."Durum çok kötü, hastanelere acil tıbbi malzeme gönderilmeli"New York Belediye Başkanı Blasio, hastanelere acil tıbbi malzeme gönderilmesi için ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik çağrısını yenileyerek "Kentte bulunan her yedek bina ve bazı oteller hastaneye dönüştürülmeli" ifadelerini kullandı. Blasio Trump'a seslenerek, "Hızlı bir şekilde New York'a tıbbi malzeme gönderilmesi için kurumlar seferber edilmeli" dedi."New York'a destek gelmezse insanlar ölüme terk edilecek"Belediye Balkanı Blasio, "Şehrimde şu anda birçoğu yaşlı insan var ve birçoğu da başka hastalıklardan muzdarip. Gerekli olan destek gelmezse ölüme terk edilecekler, bu insanları kaybedeceğiz" şeklinde konuştu. "Otelleri ve Hell's Kitchen'deki fuar merkezi olarak kullanılan Javits Center'ı hastaneye dönüştürmeyi düşünüyorum" diyen Blasio, New York'un daha fazla tıbbi malzemeye ihtiyaç duyduğunu aktardı."Krizin ortasında federal hükümet nerede?"New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, "Ülkede gördüğümüz en büyük krizin ortasında federal hükümet nerede? Federal hükümet devreye girmedikçe daha fazla gereksiz yere çok sayıda insanlar ölecek ve şehrimdeki insanlara karşı dürüst olmalıyım. Dün gece itibari ile New York'ta 4 binin üstünde vaka sayısı olduğu doğrulandı, 26 kişi korona salgını nedeniyle hayatını kaybetti" dedi."Hızlı ve etkili bir şekilde hareket edilirse çok hayatı kurtarırız"Blasio ayrıca, "Temel gıda ve tıbbi malzemeleri almak için federal hükümete çağrıda bulundum ve tekrar itiraz ettim, olumlu bir yanıt alamadım" ifadelerini kullandı. Blasio, "Başkan Donald Trump'a, bu ülkede bizi kurtarabilecek tek güç olan ABD ordusunu harekete geçirmeye çağırdım. Çünkü hızlı, etkili bir şekilde hareket edilirse çok hayatı kurtarırız" dedi.Sokağa çıkma yasağına Vali karşı çıkmıştıÖte yandan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio 2 gün önce şehirde 48 saat içerisinde sokağa çıkma yasağına karar verilebileceğini ve sokağa çıkma yasağının uygulanabileceğini açıklamıştı. Ancak New York Valisi Andrew Cuomo yaptığı açıklamada, "Bu aşamada böyle bir şey düşünülemez" diyerek sokağa çıkma yasağına karşı çıkmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA