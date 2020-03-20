Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››New York Belediye Başkanı Blasio, Trump'ı ahlaksızlıkla suçladı - Güncel

New York Belediye Başkanı Blasio, Trump'ı ahlaksızlıkla suçladı

ABD'nin New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Korona virüs (Covid-19) krizi karşısında ABD'de tam askeri seferberlik emri vermediğini söyleyerek "ahlaksızlıkla" suçladı.

20.03.2020 11:01 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:01
New York Belediye Başkanı Blasio, Trump'ı ahlaksızlıkla suçladı

ABD'nin New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Korona virüs (Covid-19) krizi karşısında ABD'de tam askeri seferberlik emri vermediğini söyleyerek "ahlaksızlıkla" suçladı.


ABD'nin New York Belediye Başkanı Bill de Blasio düzenlediği basın toplantısında, "Anlamanın ötesinde, başkanımızın ordumuza tam seferberlik emri vermemesi ahlaksızdır. Çünkü bu milletimiz için bu büyük bir tehdit" ifadelerini kullandı.


New York şehrinin almadığı federal yardıma büyük ihtiyaç duyduğunu ve Trump'ı Korona virüs ile savaşmak için her fırsatı kaçırmakla suçlayan Blasio, "Cesur olma ve milletimizi korumak için harekete geçme şansını izliyor, bekliyor ve kaçırıyorsunuz" diyerek Başkan Trump'a çok sert tepki gösterdi.


"Anlamıyorum ve şu anda ne yaptığınızı anlamayan milyonlarca Amerikalı olduğunu düşünüyorum. Ofisinizin araçlarını neden kullanmıyorsunuz?" diye soran de Blasio, "Bu, milletimizin nesiller boyu karşı karşıya kaldığı en büyük acil durumlardan biri. Her araç kullanılmak zorunda. Bazı sebeplerden dolayı, tereddüt etmeye devam edersiniz kaybedeceksiniz" uyarısını yaptı.


Öte yandan, Trump, Covid -19 enfeksiyonu için ücretsiz test sağlayacak bir Korona virüs yardım paketini imzaladı. Ayrıca sağlık ve gıda güvenliği programları için iki haftalık ücretli acil izin sağlayan federal fonları artırma kararını açıkladı. 14 bin 366 vakanın tespit edildiği ABD'de ölü sayısı ise 217'ye yükseldi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, New York, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Güncel
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak Güncel
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Güncel
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
İşte Türkiye’de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması Güncel
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Güncel
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Güncel
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler Güncel
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler
Loading