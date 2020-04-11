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New York Belediye Başkanı de Blasio'dan 'toplu mezar' açıklaması

ABD'de, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ABD'nin New York kentinde korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin Hart Adası'na getirilerek açılan toplu mezarlara gömüldüğünü belirtti.

11.04.2020 10:37 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:37
New York Belediye Başkanı de Blasio'dan 'toplu mezar' açıklaması

ABD'de, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ABD'nin New York kentinde korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin Hart Adası'na getirilerek açılan toplu mezarlara gömüldüğünü belirtti.


Korona virüs pandemesinin merkez üssü haline gelen New York'ta Belediye Başkanı Bill de Blasio, cesetlerini talep edecek yakınları olmayan cesetlerin, Bronx ilçesinde bulunan Hart Adası'ndaki toplu mezarlara gömüldüğünü doğruladı. de Blasio, "Ne yazık ki herhangi bir aile yakını tarafından talep edilmeyen cesetler de dahil olmak üzere birçok insan hayatını kaybetti. Hart Adası'nda yaşanan budur" dedi.


Belediye başkanı ayrıca "Bunlar hiç kimsesi olmayan insanlar. Bir süre sonra sadece Covid-19 kurbanları değil tüm hastalıkların kurbanları buralara gömülüyorlar" ifadelerini kullandı.


De Blasio, New York Şehrinin, Hart Adası'na gömülenlere her türlü saygıyı gösterdiğini vurguladı, bir ailenin ya da bir arkadaşının merhumu istemeye gelmesi durumunda tabutun çıkarılacağını ve geri gönderileceğini ekledi.


"100 binden az kişi ölecek"


ABD Başkanı Trump, "Korona virüs (Kovid-19) salgını ile ilgili ilk tahminlerin aksine virüs kaynaklı ölümlerin 100 binden daha az kişinin olacağı bir döneme doğru gidiyoruz" dedi.


Trump, yaptığı açıklamada ABD'deki ölü sayılarının artmasına dikkat çekerek, büyük bir felaket ve acının ortasında bulunulduğunu ancak durumun iyiye gittiğine dair güçlü ibareler gördüklerini belitti. Trump, "New York'ta hastanede kalmaya ihtiyaç duyan ve müracaat eden hasta sayısının her gün düşüyor. ABD'de Covid-19'a ilişkin daha önce ülkede 100 ila 240 bin ölüm olacağının dair ön görüler oldu. İlk tahminlerin aksine 100 binden daha az kişinin öleceği bir döneme doğru gidiyoruz. 60 bin seviyesinde kalırsak, inanılmaz olur. Bu mutlu olunacak bir şey değil ama kesinlikle ilk tahminlerin çok altında bir rakam" dedi.


"Afrika kökenli Amerikalıları yakından takip ediliyoruz"


Afrika kökenli Amerikalıların bu virüsten daha fazla etkilenmesi meselesini de yakından takip ettiklerinin altını çizen Trump, "Bu korkunç bir durum" dedi.


Trump, ülkede Kovid-19'a yönelik tedavi çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere sağlık kurumlarının 'antikor tedavisi' üzerindeki incelemelerini sürdürdüğünü belirtti.


Trump, "Şu anda ülkeyi ne zaman açacağımıza dair bir tarih belirlemeye çalışıyoruz. Ancak ülkedeki herkesin sağlıklı olduğundan emin olana kadar hiçbir şey yapmayacağız. ABD'nin Covid-19 krizinde 'Çin odaklı' olmakla suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne ile ilgili gelecek hafta bir duyurumuz olacak. Bilindiği üzere onlara her yıl neredeyse 500 milyon dolar veriyoruz. Bu konuda söyleyecek çok şeyimiz var ve gelecek hafta bu konuyu görüşeceğiz" ifadelerini kullandı. Kovid-19 salgınının yayılmasına ilişkin Trump, "Bu virüs, çok zeki bir düşman. İnsanlar antibiyotik geliştirdi ama bununla antibiyotik de başa çıkamıyor. Bu sadece gizli ya da görünmez değil çok zeki bir düşman" ifadelerini kullandı.


"Henüz zirveyi görmedik"


Beyaz Saray Covid-19'la Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx, "Elimizde durumun iyiye gittiğine dair işaretler olabilir ancak henüz zirveyi görmedik" uyarısında bulundu. Salgının ne boyutta olduğunu henüz bilmediklerini söyleyen Birx, "Buz dağının sadece tepesi mi, yarısı mı ya da üçte biri mi henüz bilmiyoruz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, New York, Güncel
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