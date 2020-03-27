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New York Belediye Başkanı'ndan "kentin mayısa kadar kapalı kalacağı" uyarısı

NEW New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için kentin büyük olasılıkla mayısa kadar kapalı kalacağını belirtti.

27.03.2020 20:56 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:56
New York Belediye Başkanı'ndan
NEW New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için kentin büyük olasılıkla mayısa kadar kapalı kalacağını belirtti.
De Blasio, ABC Televizyonu'ndaki konuşmasında, "Ne yazık ki; bu krizin (Kovid-19) nisandan mayısa kadar büyüyeceğini düşünüyoruz, gerçek bu." ifadesini kullandı.
8,5 milyon civarında nüfusu bulunan New York'un yarısının bu salgına er veya geç yakalanacağı uyarısında bulunan de Blasio, bu oranın yüzde 80'nin salgını az etkiyle atlatacağını ancak yüzde 20'sinin ise ciddi sağlık sorunuyla yüzleşerek çoğunun da hayatını kaybedeceğini dile getirdi.
De Blasio, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için kentin büyük olasılıkla mayısa kadar kapalı kalacağı değerlendirmesinde bulundu.
De Blasio, Trump'ı eleştirdi
ABD Başkanı Donald Trump'ın, "New York'un ventilatör ihtiyacı talebini hafife alan" sözlerini de eleştiren de Blasio, Trump'ı virüs salgınında ortaya çıkan devasa gerçekleri görmek istememekle suçladı.
"Herkesin bu kör gerçeği anlamasına ihtiyacımız var"
De Blasio, sadece New York kentinin 15 bin ventilatöre ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Başkan'ın ve Washington'daki herkesin bu kör gerçeği anlamasına ihtiyacımız var. Salgındaki rakamlara ve insanlara olan etkisine bakıyoruz, bütün bunları hafife alıp görmezden gelemeyiz." diye konuştu.
Salgının yavaşlamadan önce daha da kötüleşeceğine vurgu yapan de Blasio, "Başkan'ın, önümüzde gerçekten zor bir savaş olduğunu insanlara açıkça söylemesi daha iyi olacak." ifadesini kullandı.
Trump, dün akşam Fox TV'ye verdiği mülakatta, New York Valisi Andrew Cuomo'nun eyaletin en az 30 bin ventilatör ihtiyacı talebini abartılı bulduğunu belirterek, şunları söylemişti:
"30 veya 40 bin ventilatöre ihtiyacınız olduğuna inanmıyorum. Bazen büyük hastanelere gidiyorsunuz, iki ventilatörleri var. Şimdi birden, '30 bin ventilatör sipariş edebilir miyiz?' diyorlar."
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Kaynak: AA

Etiketler: Donald Trump, New York, TV, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››New York Belediye Başkanı'ndan 'kentin mayısa kadar kapalı kalacağı' uyarısı - Haberler

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