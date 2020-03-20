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New York Belediye Başkanı'ndan Trump'a orduya tam seferberlik emri vermesi çağrısı

NEW New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ABD Başkanı Trump'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için orduya seferberlik emri vermesi çağrısında bulundu.

20.03.2020 21:20 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:20
New York Belediye Başkanı'ndan Trump'a orduya tam seferberlik emri vermesi çağrısı
NEW New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ABD Başkanı Trump'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için orduya seferberlik emri vermesi çağrısında bulundu.
De Blasio, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelindeki vakaların yaklaşık yüzde 50'sinin bulunduğu New York için Trump'tan seferberlik istedi.
Be Blasio "New York City'nin kaderi bir adamın elinde ve kendisi de New Yorklu ama şu an kendi şehrine ihanet ediyor. Anlamak mümkün değil, başkanımızın orduyu seferber etmemesi ahlaksızlık." ifadesini kullandı.
ABD'deki yeni tip koronavirüs vakalarının yaklaşık yarısının bulunduğu New York'ta vaka sayısı 7 bini geçti.
ABD genelinde ise vaka sayısı 14 bin 601'e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 210 kişi hayatını kaybetti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, New York, Twitter, Güncel

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