New York belediye binası önündeki "George Floyd" protestoları devam ediyor - NEW

Belediye binası yakınındaki parkta toplanan göstericilerden görüntüler NEW YORK - ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi Amerikalı George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar kapsamında New York'ta toplanan göstericiler,...

25.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:29
Belediye binası yakınındaki parkta toplanan göstericilerden görüntüler NEW YORK - ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi Amerikalı George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar kapsamında New York'ta toplanan göstericiler, belediye binası ve One Police Plaza çevresindeki gösterilerine devam etti. Geceyi belediye binası yakınındaki parkta geçiren göstericiler, polislere sağlanan finansal kaynakların kesilmesi talebinde bulundu. Göstericiler, Belediye Binası Otonom Bölgesi yazılı pankartlara yer verdi. New York belediye binası önündeki ’George Floyd’ protestoları devam ediyor - NEW

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, George Floyd, New York, Dünya, Güncel, Haber

Dünya Manşet

Haberler

Yüzündeki beni aldıran genç kız, ameliyattan sonra aynaya baktığında çığlık attı Haber
Yüzündeki beni aldıran genç kız, ameliyattan sonra aynaya baktığında çığlık attı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan’daki uçak kazasının nedeni ’koronavirüs’ çıktı Haber
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Fatih Sultan Mehmet’in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra’da açık artırmayla satılacak Haber
Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak
Fransız basınından Türkiye’yle restleşen Macron’u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi Haber
Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı Haber
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı Haber
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
Hindistan’ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak Haber
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler Haber
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Haberler››Dünya››New York belediye binası önündeki 'George Floyd' protestoları devam ediyor - NEW - Haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

10:55: Son dakika haber! 5 mahallede 13 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu - Haberler 10:55: Son dakika haberleri: Adana'da arkadaşını tabancayla kazara vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı - Haberler 10:54: Köpek korkusundan ağaçtan inemeyen kediyi itfaiye kurtardı - Haberler 10:54: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, TÜRKSOY-Balkanlar kitabının çevrim içi tanıtım toplantısına... - Haberler 10:53: Ağrı merkezli uyuşturucu operasyonuna 11 tutuklama - Haberler 10:31: Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi 10:25: Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi 09:51: Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü - Haberler 09:44: Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi 09:40: İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Eline geçirdiği satırla tehditler savurup kendine zarar verdi - Haberler