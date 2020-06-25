New York belediye binası önündeki "George Floyd" protestoları devam ediyor - NEW
Belediye binası yakınındaki parkta toplanan göstericilerden görüntüler NEW YORK - ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi Amerikalı George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar kapsamında New York'ta toplanan göstericiler,...
25.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:29
Kaynak: AA
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, George Floyd, New York, Dünya, Güncel, Haber