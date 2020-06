New York belediye binası önündeki "George Floyd" protestoları devam ediyor - NEW

Kaynak: AA

Belediye binası yakınındaki parkta toplanan göstericilerden görüntüler NEW YORK - ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi Amerikalı George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar kapsamında New York'ta toplanan göstericiler, belediye binası ve One Police Plaza çevresindeki gösterilerine devam etti. Geceyi belediye binası yakınındaki parkta geçiren göstericiler, polislere sağlanan finansal kaynakların kesilmesi talebinde bulundu. Göstericiler, Belediye Binası Otonom Bölgesi yazılı pankartlara yer verdi.