New York borsası 1933'den sonraki en büyük yükselişle kapandı
Dow Jones endeksi yüzde 11'in üzerinde artarak 20.697,84 puana yükseldi
24.03.2020 23:47 | Son Güncelleme: 24.03.2020 23:47
New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı atılan adımlarla salı gününü 1933'den sonraki en yüksek yükselişle kapadı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi, 2 bin puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 11,33 artışla 20.697,84 puana yükseldi.
Kapanışta, Dow Jones endeksi, 2 bin puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 11,33 artışla 20.697,84 puana yükseldi.
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Kaynak: Euronews.com