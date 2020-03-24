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New York borsası 1933'den sonraki en büyük yükselişle kapandı

Dow Jones endeksi yüzde 11'in üzerinde artarak 20.697,84 puana yükseldi

24.03.2020 23:47 | Son Güncelleme: 24.03.2020 23:47
New York borsası 1933'den sonraki en büyük yükselişle kapandı
New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı atılan adımlarla salı gününü 1933'den sonraki en yüksek yükselişle kapadı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi, 2 bin puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 11,33 artışla 20.697,84 puana yükseldi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Dow Jones, New York, Dünya

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