New York borsası 1933'den sonraki en büyük yükselişle kapandı

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı atılan adımlarla salı gününü 1933'den sonraki en yüksek yükselişle kapadı.Kapanışta, Dow Jones endeksi, 2 bin puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 11,33 artışla 20.697,84 puana yükseldi.

Kaynak: Euronews.com