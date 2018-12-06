06 Aralık 2018 Perşembe 18:23



06 Aralık 2018 Perşembe 18:23

New York borsası, güne düşüşle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,80 azalışla 24.576,03 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 1,78 kayıpla 2.651,82 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 1,95 değer kaybıyla 7.018,64 puanda seyrediyor.Analistler, Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibinin kızı Meng Wanzhou'nun, İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada'da tutuklanmasının ardından küresel piyasalarda negatif seyrin sürdüğünü belirterek, bugün OPEC toplantısı, ABD ile Çin arasındaki gelişmelerin yatırımcıların kararı üzerinde etkili olacağını ifade etti.