New York borsası açılışta karışık seyretti
New York borsası, Beyaz Saray ve Kongre'nin koronavirüs salgının etkilerine karşı hazırlanan 2 trilyon dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varmasının ardından güne karışık seyirle başladı.
25.03.2020 16:49 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:49
New York borsası, Beyaz Saray ve Kongre'nin koronavirüs salgının etkilerine karşı hazırlanan 2 trilyon dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varmasının ardından güne karışık seyirle başladı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Beyaz Saray, New York, Ekonomi