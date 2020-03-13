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New York borsası bir 'kara gün' daha geçirdi, Asya borsaları serbest düşüşte

New York Borsası'nın günü 1987 yılındaki Kara Pazartesi'nden bu yana yaşanan en büyük düşüşle kapatmasının ardından Asya borsaları da cuma gününe büyük kayıplarla başladı

13.03.2020 09:01 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:01
New York borsası bir 'kara gün' daha geçirdi, Asya borsaları serbest düşüşte
New York Borsası'nın günü 1987 yılındaki Kara Pazartesi'nden bu yana yaşanan en büyük düşüşle kapatmasının ardından Asya borsaları da cuma gününe büyük kayıplarla başladı.

Japonya, Tayland ve Hindistan'da gösterge endeksler yüzde 10'un üzerinde geriledi ve işlemler geçici olarak durduruldu.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : New York, Asya, Dünya

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