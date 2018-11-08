New York Borsası Düşüşle Açıldı

New York
borsası, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones
endeksi yüzde 0,21 azalışla 26.124,35 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,32 kayıpla 2.804,74 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 değer kaybıyla 7.541,83 puanda seyrediyor.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD
'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 214 bine gerilemesine karşın beklentinin hafif üstünde gerçekleşti.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed
) bu akşam açıklayacağı faiz kararının piyasaların odak noktasında bulunduğunu belirterek, genel beklentinin faizlerde değişiklik yapılmayacağı yönünde olduğunu kaydetti.
Amerika Birleşik Devletleri,Dow Jones,New York
08 Kasım 2018 Perşembe 17:42