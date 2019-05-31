New York borsası düşüşle açıldı

New York
borsası, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones
endeksi yüzde 1,08 azalışla 24.899,25 puan, S&P 500 endeksi yüzde 1,06 kayıpla 2.759,29 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,20 değer kaybıyla 7.476,85 puan seviyelerinde seyrediyor. ABD
Başkanı Donald Trump
, yasa dışı göçmenlerin Meksika
üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek için bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi uygulanacağını belirtmesinin ardından pay piyasalarında düşüşler görüldüğünü ifade etti.
Kaynak: AA
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