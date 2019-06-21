21.06.2019 16:46
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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

New York borsası, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,03 azalışla 26.745,57 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 kayıpla 2.951,84 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,29 değer kaybıyla 8.027,84 puan seviyelerinde seyrediyor.
İran 'ın ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından taraflardan gelen açıklamalar ise jeopolitik risk algısını artırdı.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Basra Körfezi ve Umman Körfezi'nin İran kontrolündeki hava sahasında Amerikan havacılık firmalarının uçuşlarına yasak getirirken, medyada yer alan ve üst düzey yetkililere dayandırılan haberlerde ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı kararından son anda vazgeçtiği iddia edildi.
Kaynak: AA
dow jones , iran , ABD , new york , Ekonomi

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