16.07.2019 16:42
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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

New York borsası, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,01 azalışla 27.355,76 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 düşüşle 3.012,61 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 kayıpla 8.251,33 puan seviyelerinde seyrediyor.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de haziran ayına ilişkin sanayi üretimi değişmeyerek beklentileri karşılayamazken, perakende satışlar yüzde 0,4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Sanayi üretiminin yüzde 0,1, perakende satışların ise yüzde 0,2 artış kaydetmesi bekleniyordu.
Analistler, jeopolitik risk algısının piyasalarda alımları sınırladığını belirtti.
Kaynak: AA
Dow Jones, New York, Ekonomi

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