New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, güne düşüşle başladı.24.07.2019 16:38
New York borsası, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,44 azalışla 27.227,78 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 kayıpla 2.998,84 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,29 düşüşle 8.227,36 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, kötü gelen şirket bilançolarının New York borsasını olumsuz etkilediğini belirtti.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,44 azalışla 27.227,78 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 kayıpla 2.998,84 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,29 düşüşle 8.227,36 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, kötü gelen şirket bilançolarının New York borsasını olumsuz etkilediğini belirtti.
Dow Jones, New York, Ekonomi
Kaynak: AA