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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

02.08.2019 16:38 New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,27 azalışla 26.511,32 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,34 düşüşle 2.943,38 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 değer kaybıyla 8,056,78 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ticaret savaşına ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarına ilişkin belirsizliklerin New York borsasını olumsuz etkilediğini belirtti.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de temmuz ayına ilişkin tarım dışı istihdam 164 bin artarak beklentilerin hemen altında gerçekleşti. Tahminler, haziran ayında 224 bin artan tarım dışı istihdamın temmuzda 165 bin artması yönündeydi.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

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