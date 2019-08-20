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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

20.08.2019 16:58 New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, güne düşüşle başladı.
Analistler, ABD Başkanı Trump'ın dün Twitter hesabından ABD Merkez Bankası'na (Fed) kısa bir süre içinde faizleri en az 100 baz puan düşürme çağrısında bulunduğunu anımsatarak, yatırımcıların ticaret savaşındaki gelişmelere ve Fed'in bir sonraki adımlarına odaklandığını belirtti.
Bu gelişmelerle New York borsası güne satış ağırlıklı başlamasının ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,24 değer kaybıyla 26.071,81 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 düşüşle 2.918,85 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,41 azalışla 7.970,063 puan seviyelerinde seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Donald Trump, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

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