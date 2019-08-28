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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

28.08.2019 16:42 New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,25 azalışla 25.714,23 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,26 kayıpla 2.861,62 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 değer kaybıyla 7.802,41 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD Hazine tahvillerinin getirileri arasındaki farkın arttığına dikkati çekerek bunun da ABD ekonomisinin resesyona girebileceğini işaret ettiğini ve piyasalarda risk iştahını azalttığını vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

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