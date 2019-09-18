Haberler » Ekonomi » Haber

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

18.09.2019 16:52New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,14 azalışla 27.072,90 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,17 kayıpla 3.000,71 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0,14 değer kaybıyla 8.174,66 puan seviyelerinde seyrediyor.
ABD'de repo piyasasındaki likidite sıkışıklığının gecelik faizlerde hızlı yükselişe neden olması ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) harekete geçmesine neden oldu. Fed, dün açtığı 53,2 milyar dolarlık repo ihalesi ile piyasadaki likidite sıkışıklığını giderirken, ihalelere bugün de devam edeceğini duyurdu.
Analistler, repo piyasasındaki gelişmeler nedeniyle bu akşam saat 21.00'de açıklanacak Fed'in faiz kararı sonrası Başkan Jerome Powell'ın açıklamalarının öneminin arttığını belirterek, bankanın politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75-2,00 aralığına çekmesine kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

Merkez Bankası, Dow Jones, New York, Fed, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:02 Erzurum Ticaret Borsası
18:48 "BRICS küresel ekonominin yüzde 50'sini oluşturacak"
18:44 Seramiksan'dan Erzincan'da yeni mağaza açılışı
18:40 Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:40 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:40 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:36 Borsada günlük işlemler (2)