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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

23.09.2019 16:50New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,35 azalışla 26.841,84 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,27 kayıpla 2.984,14 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0,12 değer kaybıyla 8.108,23 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI), eylülde 41,4 puana gerileyerek son 10 yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından küresel büyüme endişelerinin arttığını ve piyasalarda risk iştahının azaldığını belirtti.

Jepolitik gelişmelerin de piyasaların odak noktasında olduğunu ifade eden analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserliğin azalmasının da New York borsasını olumsuz etkilediğini aktardı.


Dow Jones, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

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