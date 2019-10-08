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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

08.10.2019 16:52New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,86 azalışla 26.249,75 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,76 kayıpla 2.916,54 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,77 değer kaybıyla 7.895,41 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine dair iyimserliğin azalmasıyla piyasalarda satış baskısının arttığını belirtti.
Bu arada ABD de Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik baskıya müdahil oldukları gerekçesiyle 28 Çinli teşekkülü ticari kara listeye aldı.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de eylül ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 0,3 azalarak beklentilerden kötü geldi. Beklenti, ÜFE'nin yüzde 0,1 artması yönündeydi.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dow Jones, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

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