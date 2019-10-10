New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,10 azalışla 26.318,70 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,05 kayıpla 2.918,03 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,02 değer kaybıyla 7.902,04 puan seviyelerinde seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de eylüle ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda değişmedi. TÜFE, yıllık bazda ise yüzde 1,7 artarak beklentileri karşılayamadı.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin belirsizliğin New York borsası üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Kaynak: AA