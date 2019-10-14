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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

14.10.2019 16:50New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,19 azalışla 26.766,69 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 kayıpla 2.966,36 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 değer kaybıyla 8.044,35 puan seviyelerinde seyrediyor.
ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine dair iyimserliğin azalması piyasalardaki satış baskısını artırdı. Analistler, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in bir anlaşmaya varılmaması durumunda aralık ayında Çin mallarına tarife başlanabileceğine dair açıklamada bulunduğu haberlerine dikkati çekerek, yatırımcıların hala ABD-Çin görüşmeleri konusundaki tedirgin tutumunu sürdürdüğünü ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

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