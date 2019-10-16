New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,18 azalışla 26.976.38 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 kayıpla 2.989,31 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0,36 değer kaybıyla 8.118,96 puan seviyelerinde seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de eylül ayına ilişkin perakende satışlar beklentilerin aksine yüzde 0,3 azaldı. Perakende satışların yüzde 0,3 artması bekleniyordu.

ABD şirketlerinin güçlü bilanço açıklamalarına karşın kötü gelen perakende satışlar verisi piyasalardaki şirket bilançolarından kaynaklı olumlu havayı gölgede bıraktı.

Analistler, yatırımcıların hala ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri konusunda tedirgin olduğunu belirtti.

Kaynak: AA