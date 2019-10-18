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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası güne düşüşle başladı.

18.10.2019 16:46New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,11 azalışla 26.996,98 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,01 kayıpla 2.997,52 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 değer kaybıyla 8.153,72 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, Çin'de açıklanan 3'üncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla verisinin yıllık yüzde 6 artışla beklentilerin altında kalması sonrasında piyasalarda risk iştahının azaldığını belirterek, bu veri sonrasında Çin'in ABD karşısında elinin zayıfladığını ifade etti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dow Jones, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

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