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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası güne düşüşle başladı.

25.10.2019 16:44New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,09 azalışla 26.782,08 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,23 kayıpla 3.003,38 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 değer kaybıyla 8.156,30 puan seviyelerinde seyrediyor.
Dün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin, yaptığı açıklamada ABD'nin Hong Kong'daki protestocuların yanında olduğunu belirtmesi, Çin ile ilişkiler konusunda iyimserliği azaltan bir başka konu başlığıydı.
Analistler, ABD'de, Çinli yetkililerle yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin gelen açıklamaların piyasalarda kafa karışıklığına neden olduğunu ve bazı şirketlerin bilançolarının beklentilerden kötü gelmesiyle .New York borsasında risk iştahının azaldığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mike Pence, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

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