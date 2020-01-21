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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası güne satış ağırlıklı başladı.

21.01.2020 17:52 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:52New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası güne satış ağırlıklı başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,14 azalışla 29.308,40 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 değer kaybıyla 3.321,39 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 düşüşle 9.366,52 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargı sürecinin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, Çin'de yeni bir koronavirüsün neden olduğu gizemli hastalıktan etkilenen insan sayısındaki hızlı artışın tedirginliğiyle küresel risk iştahının azaldığını ifade etti.

Dow Jones, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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