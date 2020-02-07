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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, dünkü rekor kapanışının ardından haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı.

07.02.2020 17:54 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:54New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, dünkü rekor kapanışının ardından haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı.
Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,32 azalışla 29,286.92 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,38 düşüşle 3,334.49 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 azalışla 9,526.64 puandan işlem gördü.
Endeksler, perşembe gününü rekor yükselişle tamamlamış, Dow Jones endeksi yüzde 0,30, S&P 500 endeksi yüzde 0,33 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti.

Dow Jones, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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