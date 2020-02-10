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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

10.02.2020 17:50 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:50New York borsası düşüşle açıldı
New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.
Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,27 azalışla 28,995.66 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 düşüşle 3,318,80 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 azalışla 9,493,63 puandan işlem gördü.
Analistler, Çin'deki koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin devam ettiğine dikkati çekerken, piyasaların bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunuma odaklandığını belirtiyor.
Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün 4,8 trilyon dolarlık 2021 yılı mali bütçesini açıklaması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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