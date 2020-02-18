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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

18.02.2020 17:56 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:56New York borsası düşüşle açıldı
New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.
Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,39 azalışla 29.282,78 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,33 düşüşle 3.369,04 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 azalışla 9.679,04 puandan işlem gördü.
ABD'de dün resmi tatil nedeniyle kapalı olan piyasaların bugüne düşüşle başlamasında, Apple'ın ocak-mart dönemine ilişkin ciro hedefine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ulaşamayacağını duyurması etkili oldu.

Dow Jones, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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