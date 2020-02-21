Haberler » Ekonomi » New York borsası düşüşle açıldı - Ekonomi

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

21.02.2020 17:54 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:54New York borsası düşüşle açıldı
New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.
Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,44 azalışla 29.146,53 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 düşüşle 3.357,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 değer kaybıyla 9.708,01 puandan işlem gördü.
Analistler, Çin'den yayılan koronavirüs salgınının küresel ekonomide yavaşlamaya neden olacağına ilişkin endişelerin, artan vaka sayısıyla tırmanışa geçtiğini ve endekslerin düşüşünde etkili olduğunu belirtiyor.

Dow Jones, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 18:49:09